Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи вчера прокомментировал позицию Соединённых Штатов Америки на переговорах по ядерной сделке, заявив, что если целью Вашингтона является лишение Тегерана его «ядерных прав» - иранские власти не поступятся. Его слова приводит издание Reuters.
Reuters напоминают, что Иран неоднократно говорил о неприкосновенности своих прав на обогащение урана и исключил требование Вашингтона демонтировать обогатительные мощности. В то же время специальный представитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф настаивает на том, что Тегеран должен разбавить весь обогащённый уран, отказаться от обогащения урана и демонтировать обогатительные мощности, перейдя исключительно на гражданскую ядерную программу.
Предполагается, что новый раунд переговоров между Соединёнными Штатами Америки и Ираном пройдёт уже сегодня. Стороны согласились на встречу в Омане, а время и место встречи будет определено властями султаната. Оман продолжит выступать посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке.