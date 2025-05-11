Он заверил, что Тегеран не поступится своими «ядерными правами».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи вчера прокомментировал позицию Соединённых Штатов Америки на переговорах по ядерной сделке, заявив, что если целью Вашингтона является лишение Тегерана его «ядерных прав» - иранские власти не поступятся. Его слова приводит издание Reuters.

Reuters напоминают, что Иран неоднократно говорил о неприкосновенности своих прав на обогащение урана и исключил требование Вашингтона демонтировать обогатительные мощности. В то же время специальный представитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф настаивает на том, что Тегеран должен разбавить весь обогащённый уран, отказаться от обогащения урана и демонтировать обогатительные мощности, перейдя исключительно на гражданскую ядерную программу.

Предполагается, что новый раунд переговоров между Соединёнными Штатами Америки и Ираном пройдёт уже сегодня. Стороны согласились на встречу в Омане, а время и место встречи будет определено властями султаната. Оман продолжит выступать посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке.