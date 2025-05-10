При этом Вашингтон приемлет использование ядерной программы в мирных целях.

Специальный представитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, занимающийся переговорами с Ираном по ядерной сделке, в интервью Breitbart News прокомментировал ситуацию с обсуждаемым соглашением по ограничению иранского ядерного потенциала в обмен на снятие американских санкций. Как известно, у сторон в определённый момент возникли разногласия в ходе переговоров.

По словам американского дипломата, Вашингтон заявил о своих требований. В первую очередь американские власти требуют отказа Тегерана от производства ядерного оружия, на что иранское правительство согласно. Однако на слова верить Соединённые Штаты Америки не планируют, поэтому есть и другие требования:

Обогатительные установки подлежат демонтажу;

Обогащённый уран должен быть «разбавлен» и отправлен в «далёкое место»;

Иранская ядерная программа должна перейти в гражданский формат.

Уиткофф напоминает, что у Ирана уже есть гражданский ядерный реактор - Бушер (Бушерская АЭС) Он задаётся вопросом, почему бы Тегерану не превратить все остальные свои установки в Бушер, если иранские власти действительно не планируют обогащать уран для создания ядерного оружия. Дипломат заключил, что Иран должен полностью отказаться от обогащения урана, приняв гражданскую ядерную программу, в рамках которой можно производить электроэнергию и прочее, но главное - в мирных целях.

Когда у Стива Уиткоффа поинтересовались, будет ли похожа новая ядерная сделка на Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), подписанный при экс-президенте Бараке Обаме, он подчеркнул, что Иран находится в более уязвимой позиции, чем десять лет назад, поэтому новая сделка должна быть намного прочнее. Примечательно, что иранские власти незадолго до начала переговорного процесса говорили о неприемлемости сделки в том формате, в которой была СВПД.