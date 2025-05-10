Американские власти не будут в одностороннем порядке снижать тарифы.

Вчера американский президент Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social пост, в котором назвал 80-процентные пошлины на импорт из Китая (сейчас - 145%) справедливыми. Перед этим политик опубликовал пост, в котором потребовал от Пекина открыть свой рынок для американских товаров.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала слова Трампа, подчеркнув, что американский президент не намерен в одностороннем порядке снижать пошлины на импорт китайских товаров. Она объясняет, что позиция Дональда Трампа остаётся прежней: Вашингтону необходимо увидеть уступки со стороны Китая.

Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что введённые Вашингтоном тарифы на китайский импорт являются запредельными. Тем не менее, он не готов идти на односторонние уступки, а Китай требует от Соединённых Штатов Америки отменить все пошлины, которые противоречат принципам свободной торговли. Несколько дней назад стало известно о запланированной встрече американских и китайских чиновников в Швейцарии, где они обсудят вопросы торговли и тарифов.