Об этом следует из заявлений Министерства финансов США и Министерства иностранных дел Китая.

На сайте Министерства финансов Соединённых Штатах Америки объявили о запланированном визите министра финансов Скотта Бессента в Швейцарию. В рамках служебного визита он проведёт встречу с «главным представителем Китая по экономическим вопросам». Торговый представитель страны Джеймисон Грир также намерен провести встречу с китайским коллегой.

В то же время министерство иностранных дел Китая сообщает о намерениях вице-премьера Хэ Лифэн посетить Женеву, где он проведёт встречу со Скоттом Бессентом.

В преддверии анонсированной встречи американский президент Дональд Трамп уже говорил о желании Пекина провести встречу с представителями Вашингтона, чтобы обсудить тарифную ситуацию между странами. Несмотря на желание Трампа провести личную встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, всё указывает на то, что переговоры будут проходить на более низком уровне, по крайней мере, на данном этапе.

NBC News называют предстоящие переговоры между американскими и китайскими чиновниками важным шагом на пути к началу переговоров между Соединёнными Штатами Америки и Китаем по завершению торгового противостояния, продолжающегося с апреля.