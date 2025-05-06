В нём будет описано, как реагировать на ракетные и ядерные удары, кибератаки.

Правительство Великобритании поручило чиновникам обновить оборонный план на случай полномасштабного вооружённого конфликта, который предусматривает принятие мер военного времени в случае ракетного, ядерного удара или вражеских киберопераций. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, британские власти тайно готовятся к прямому конфликту с Россией, поскольку в Лондоне считают страну недостаточно подготовленной к такому сценарию. По этой причине чиновники должны пересмотреть план военного времени, разработанный ещё двадцать лет назад (в 2005 году), предусматривающий переход страны на военные рельсы.

В документе чётко определяется, как правительство отреагирует на объявление войны, эвакуирует представителей Кабинета министров и королевской семьи, организует общественное вещание и распорядится своими ресурсами. При этом в правительстве опасаются, что Великобритания не только уступает России в вооружениях на поле боя, но и плохо защищена в целом от любых угроз.

Во время работы над планом Лондон будет опираться на сценарий, при котором враждебное государство наносит ракетные удары с параллельными кибератаками на национальную инфраструктуру. Оценка рисков резюмирует о том, что такой сценарий, вероятнее всего, приведёт к гибели мирного населения, нанесёт серьёзный экономический ущерб и парализует работу экстренных служб. Помимо этого, источники издания указывают на моделирование правительством последствий ядерных ударов, но официальные выводы остаются засекреченными. Так или иначе, британские власти сходятся во мнении, что если Великобритания будет подвергнута массированному обстрелу, её противовоздушную оборону прорвут в первый же день.

Новая «военная книга» (War Book - прямая цитата) предусматривает разделение страны на двенадцать зон, которые будут управляться представителями правительства, старшими офицерами и муниципальными властями. Предполагается, что продукты питания и другие товары могут выдаваться по карточкам. В то же время военно-воздушные силы приступят к информированию населения о том, как укрыться от ракет. Упоминается и эвакуация в Шотландию самых важных предметов культурного наследия.

The Daily Telegraph акцентируют внимание на том, что обнародование оборонного плана в течение следующих десяти лет маловероятно, если оно произойдёт вообще.