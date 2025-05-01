Инвесторы недовольны резким падением стоимости акций и недостаточным временем, которое он уделяет компании.

Советник директоров Tesla ищет замену Илону Маску на посту генерального директора компании. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, в совете директоров обратились к нескольким компаниям по подбору руководителей, желая найти замену Маску. Такое решение вызвало недовольство инвесторов, обеспокоенных резким падением стоимости компании (с декабря 2024 года компания стоимостью пять триллионов долларов потеряла 900 миллиардов долларов своей капитализации), а также тем, что миллиардер большую часть своего времени уделяет работе в Департаменте эффективности правительства (DOGE).

Источники издания подчёркивают, что представители совета директоров уже обращались к Илону Маску, попросив бизнесмена уделять больше внимания Tesla. При этом неизвестно, уведомили ли они его об обсуждении возможности поиска нового генерального директора компании.

Илон Маск анонсировал свою отставку с поста главы DOGE в середине апреля, планируя вернуться в бизнес на фоне падения стоимости акций его компании Tesla. При этом вчера американский президент Дональд Трамп дал понять бизнесмену, что он может оставаться в Белом доме столько, сколько захочет.