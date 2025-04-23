Он считает, что его работа в правительстве в целом была выполнена.

Руководитель Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск, исполняющий свои обязанности в качестве специального государственного служащего, на посвящённой финансовым результатам Tesla пресс-конференции объявил о планах покинуть свою должность уже в мае текущего года. Его слова приводит издание The Guardian.

Американский бизнесмен подчеркнул, что его работа по приведению финансовой системы правительства в порядок была в целом выполнена. По этой причине, уже со следующего месяца время, отведённое Маском под работу в DOGE, будет значительно сокращено.

При этом Илон Маск рассчитывает выделять один - два дня в неделю на «важнейшую работу» в DOGE до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп просит его об этом.

The Guardian отмечают, что своё заявление Илон Маск сделал на фоне падения выручки Tesla в первом квартале 2025 года. Акции компании с момента инаугурации Дональда Трампа упали в цене на 50%. Дональд Трамп ранее уже говорил о том, что в какой-то момент Маску придётся покинуть работу в DOGE, вернувшись к бизнес-делам, хотя лично он хотел бы оставить бизнесмена в правительстве.