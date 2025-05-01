Европейские страны неохотно реагируют на призывы Лондона и Парижа помочь делом, а не словами.

Издание The Times пишет о провале инициативы премьер-министра Великобритании Кира Стармера по развёртыванию на территории Украины мощных европейских миротворческих сил.

В материале издания автор акцентирует внимание на том, как Стармер стал свидетелем развала его «хвалёной коалиции желающих». Связано это с тем, что европейские страны игнорируют призывы Лондона и Париж помочь коалиции делом - разместить на украинских территориях крупные контингенты войск. При этом The Times считают, что это план изначально был провальным, поскольку европейские вооружённые силы из-за многолетнего недофинансирования не готовы к развёртыванию за рубежом в полном составе и на длительные периоды времени.

«Сэр Кир вырыл себе яму, жёстко говоря, прежде чем заняться дипломатической и военной беготнёй», - считает автор издания.

Ранее The Times уже писало о том, что изначальный план по развёртывании 64-тысячного контингента войск на территории Украины провалился. Более того, есть проблема даже с отправкой 25 тысяч миротворцев. В то же время Эстония предложила коалиции свою помощь по усилению миротворческой группировки войск, но страна готова выделить только одну роту солдат (около 150 человек).