Премьер-министр Эстонии Кристен Михаил предложил такой вклад в миротворческую миссию во главе с Великобританией и Францией.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михаил, чьи слова приводит издание Bloomberg, заявил о готовности его страны развернуть на территории Украины контингент в рамках планируемой миротворческой миссии, возглавляемой Великобританией и Францией.

Глава эстонского правительства подчеркнул, что обсуждения по формированию европейских «сил сдерживания» на украинских территориях всё ещё продолжаются, а любая отправка эстонских войск должна быть одобрена парламентом Эстонии. От себя правительство видит возможным выделение роты солдат, то есть от 50 до 250 человек личного состава, в том числе военных инструкторов и штабных офицеров.

Кристен Михаил по-прежнему видит наилучшей гарантией безопасности для Украины приглашение страны в НАТО. Однако в случае, когда приглашение в североатлантический альянс может затянуться, он считает необходимым обеспечить надёжный механизм сдерживания с помощью союзных сил.

Стоит отметить, что общая численность Вооружённых сил Эстонии составляет 7 тысяч человек, из которых в Сухопутных войсках проходят военную службу всего 3,750 человек личного состава (Первая эстонская дивизия, состоящая из двух пехотных бригад).