Недостаточное финансирование европейских армий делает реалии таковыми, что отправка даже 25 тысяч миротворцев является сложной задачей.

Издание The Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Европе возникла проблема в процессе подготовки к формированию миротворческой миссии для её отправки на территорию Украины. Из-за недофинансирования европейских армий общая укомплектованность подразделений остаётся низкой, поэтому отправить изначально обсуждавшийся контингент войск не получится.

По данным издания, начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин предлагал союзникам сформировать миссию из 64-тысячного контингента войск, который отправится на украинские территории после заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. От себя Лондон сообщал о готовности выделить для миссии 10 тысяч военнослужащих.

Однако впоследствии стало понятно, что у союзников из коалиции нет возможности для формирования такого контингента войска - рассказывает источник издания. Более того, даже цель по формированию 25-тысячного контингента войск становится стимулом для совместных усилий.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене в комментарии The Times объясняет, что даже если Европа не сможет сформировать 64-тысячный контингент войск, это не будет выглядеть слабостью со стороны европейских стран, поскольку это и есть слабость.