Глава евродипломатии Кая Каллас предлагал союзникам закупить для Украина снаряды, если они не могут выделить 40 млрд евро долгосрочной помощи.

Некоторое время назад Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подтвердила, что в Европе не могут согласовать выделение Украине 40 миллиардов евро для оказания военной помощи в течение всего 2025 года. По этой причине Каллас предложила союзникам удовлетворить другие потребности Киева, например, в боеприпасах, и сделать это как можно быстрее.

Глава европейской дипломатии предлагала выделить пять миллиардов евро, чтобы закупить на них артиллерийские снаряды для Вооружённых сил Украины. Однако, как узнало издание Bloomberg, в Италии и Франции тормозят принятие соответствующего решения, фактически блокируя его. При этом большинство стран-участников Европейского союза, собравшихся вчера в Брюсселе, готовы выделить средства на приобретение снарядов для Украины.

По данным издания, итальянские власти хотят получить дополнительные «технические и финансовые разъяснения», напоминая, что инициатива о поставке боеприпасов пока что всё ещё в стадии обсуждения. Французские власти же назвали для Парижа более приоритетным реализацию инициативы «Большой семёрки» (G7) по выделению Украине кредита на сумму 50 миллиардов долларов, где доля Европы равна 20 миллиардам долларов.

Позиция Венгрии и Словакии прежняя: страны не хотят финансировать военную помощь Украине. Впрочем, их и никто не просит, ведь в Брюсселе итак знают ответ.

Учитывая позицию Франция и Италии, по всей видимости, Кая Калас не сможет добиться согласования финансирования поставок боеприпасов в ближайшее время. Вероятнее всего, переговоры затянутся, а может даже страны не смогут выполнить цель по поставке Украине двух миллионов снарядов.