Предполагается, что произойти это должно в кратчайшие сроки.

Не так давно Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила европейским странам оказать Вооружённым силам Украины военную помощь на сумму до 40 миллиардов евро. Доля стран в общий фонд должна была исходить в зависимости от величины их экономик, но в Италии и Испании (третья и четвёртая по величине экономика Европы) не поддержали инициативу.

Глава европейской дипломатии, чьи слова приводит Agence France-Presse (AFP), заявила, что её раннее предложение является «долгосрочным вопросом», к которому страны Европы пока не готовы прийти. Вместо этого она предложила европейским странам удовлетворить просьбу Киева на поставку двух миллионов артиллерийских снарядов. По её оценкам, такой пакет помощи украинской армии оценивается лишь в пять миллиардов евро.

Каллас считает, что Европейский союз сможет обеспечить такой объём поставок Киеву. Она подчеркнула, что речь идёт об очень коротких сроках поставок:

«Либо вы вкладываетесь деньгами, либо приходите с боеприпасами», - добавила она.

Новая инициатива, направленная на поставку Украине артиллерийских снарядов, станет темой обсуждений на заседаниях в Брюсселе 20 марта. Пока непонятно, удастся ли европейским странам согласовать поставки, учитывая, что вышеупомянутые 40 миллиардов евро в Европе не смогли выделить под нужды Киева.