Он подчеркнул, что европейские страны оказывали поддержку Киеву ради Украины и безопасности Европы.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта в интервью украинскому изданию «Общественное» заявил, что Европейский союз не будет требовать от Украины ничего из природных ресурсов. Он напомнил, что европейские страны стали самыми большими донорами для Киева и делали это ради Украины и безопасности Европы.

Европейский чиновник, комментируя возможное соглашение между Киевом и Соединёнными Штатами Америки о совместной добыче полезных ископаемых, подчеркнул, что Украина является суверенным государством, которое имеет право управлять своей территорией и вести переговоры на международном уровне.

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом объяснил, что Европа оказывала свою помощь Украину на безвозмездной основе. Макрон добавил, что было бы хорошо компенсировать европейским странам их расходы на поддержку Киева, но не за счёт Украины. Тем не менее, Дональд Трамп на встрече с французским коллегой подтвердил свои планы встретиться с Владимиром Зеленским уже на этой или следующей неделе, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых.