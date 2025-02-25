Он считает, что сам Зеленский тоже был бы не прочь приехать на встречу в Овальный кабинет.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов уже на этой или следующей неделе провести встречу с Владимиром Зеленским, подписав соглашение между Украиной и Соединёнными Штатами Америки о совместной добыче полезных ископаемых.

По словам американского президента, Зеленский мог бы приехать в Вашингтон для подписания соглашения. Он подчёркивает, что «с удовольствием» встретился бы с украинским президентом в Овальном Кабинете. Трамп добавил, что, как он полагает, сам Владимир Зеленский тоже хотел бы приехать в Вашингтон для личной встречи с последующим подписанием сделки. Уже после того, как главы государств подпишут соглашение, оно должно быть ратифицировано парламентом.

Дональд Трамп считает, что Киев и Вашингтон очень близки к окончательному варианту соглашения о полезных ископаемых и «других вещах».

До этого иностранные издания уже писали о желании Зеленского подписать сделку о полезных ископаемых на личной встрече с Трампом. В то же время украинский президент ранее говорил о неприемлемости каких-либо компенсаций Вашингтону со стороны Киева за оказанную военную помощь.