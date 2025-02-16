Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юль на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал, что в Сеуле были удивлены подписанием Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Он подчеркнул, что южнокорейские власти не ожидали такого развития событий, но оно произошло. Его слова приводит издание «РИА Новости».

Южнокорейский министр считает, что теперь Пхеньян угрожает не только Южной Корее, но и другим странам, в частности Японии и Соединённым Штатам Америки.

Чо Тэ Юль подтвердил, что Сеул продолжит оказывать гуманитарную и финансовую помощь Киеву. Южная Корея также будет способствовать укреплению оборонных возможностей стран Европы путём сотрудничества в сфере военно-промышленного комплекса. Стоит напомнить, что Сеул является одним из востребованных продавцов оружия среди европейских стран, в частности в Польше.

В июне 2024 года российский президентом Владимир Путин подписал с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Официально документ вступил в силу с 4 декабря 2024 года, когда его ратифицировали. Договор предусматривает сотрудничество в торговле, экономике, а также взаимную военную помощь.