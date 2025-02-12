В противном случае израильский премьер пообещал возобновить боевые действия, а американский президент - устроить на Ближнем Востоке «настоящий ад».

Вчера появилась информация о том, что ХАМАС отказались освобождать израильских пленных, пока Израиль не компенсирует палестинской стороне задержку в возвращении палестинцев на север сектора Газа, а также не возобновит доставку гуманитарных грузов в анклав. В ответ израильская сторона лишь обвинила ХАМАС в нарушении условий соглашения, приведя свои силы в максимальную боеготовность и созвав военных с отпусков.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, реагируя на ситуацию, заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит боевые действия в секторе Газа, если до полудня 15 февраля 2025 года (суббота, дата запланированного освобождения израильских пленных) палестинское движение не выполнит условия. Израильский премьер обещает в таком случае вести боевые действия до тех пор, пока ХАМАС не будут разгромлены.

Американский президент Дональд Трамп поддержал ультиматум Тель-Авива, подчеркнув, что если в указанные сроки ХАМАС не выполнит условия соглашения, то сделка будет разорвана, а на Ближнем Востоке «развернётся настоящий ад». Примечательно, что всё это на фоне согласованной Соединёнными Штатами Америки продаже Израилю тысяч авиационных бомб различной мощности.

Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме выразил мнение, что ХАМАС прислушаются к словам израильской стороны и выполнят условия сделки.