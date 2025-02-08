Об этом сообщается на сайте Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности.

На сайте Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) опубликована информация о двух запланированных к поставке Израилю партиях оружия, утверждённых Государственным департаментом Соединённых Штатов Америки. Отмечается, что договорённость о поставке оружия оружия на сумму свыше 7 миллиардов долларов была достигнута по итогам встречи американского президента Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В рамках первой партии оружия Соединённые Штаты Америки планируют поставить Израилю боеприпасы, комплекты наведения JDAM, взрыватели и другое оборудование, в частности речь о том, которое предназначено для авиационных бомб GBU-39/B и MK 82. В рамках запланированной поставки израильская армия получит более 2,1 тысяч авиационных бомб малого диаметра GBU-39B, 2,8 тысяч фугасных авиационных бомб MK 82, а также 13 тысяч комплектов JDAM для модернизации неуправляемых авиационных бомб. Общая стоимость контракта оценивается в 6,75 миллиардов долларов. Поставки запланированы в текущем году.

Следующая обещанная партия оружия предусматривает продажу Израилю авиационных ракет AGM-114 Hellfire различных модификаций на сумму 660 миллионов долларов. За эти средства Пентагон также поставит вспомогательное и испытательное оборудование, обеспечит поддержку программного обеспечения, обучит персонал и предоставит логистические услуги. Поставки запланированы в 2028 году.

На сайте DSCA подчёркивают, что Соединённые Штаты Америки привержены обеспечению безопасности Израиля, а для национальных интересов страны важно помогать Тель-Авиву поддерживать готовый к самообороне потенциал.