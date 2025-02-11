Палестинская сторона обвинила Тель-Авив в нарушении условий соглашений, после чего израильская сторона обвинила ХАМАС в том же.

В январе 2025 году между Израилем и ХАМАС было подписано соглашение о прекращении огня, в рамках которого израильские войска были отведены из ряда районов сектора Газа. Стороны приступили к обмену пленными, а ситуация в анклаве обрела курс на деэскалацию. Однако вчера случился инцидент, который создаёт риск срыва мирного соглашения.

В ХАМАС объявили, что откладывают запланированное на 15 февраля 2025 года освобождение израильских пленных из-за действий Израиля. Объяснили это тем, что израильская сторона нарушила соглашение, задержав возвращение палестинцев на север сектора Газа, а также заблокировав поставки грузов в анклав. Палестинская сторона призвала Тель-Авив компенсировать ущерб, который они понесли из-за нарушения условий соглашения. В противном случае ХАМАС отказываются освобождать пленных.

В то же время Израиль обвинил палестинскую сторону в нарушении условий соглашения, поскольку они отказались освобождать пленных в рамках достигнутой договорённости. Министр обороны страны Исраэль Кац поручил привести силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в максимальную боеготовность. Все отпуска военнослужащих 143-й территориальной дивизии «Шуалей ха-Эш» ЦАХАЛ, ответственной за обеспечение безопасности на границе с сектором Газа, были отменены.

Ситуация осложняется переговорным фоном: американский президент Дональд Трамп подтвердил слова премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что согласен с необходимостью устранить присутствие ХАМАС в секторе Газа. Очевидно, что палестинская сторона не будет выполнять условия сделки, которая приведёт либо к их изгнанию из анклава, либо ликвидации.