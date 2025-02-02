Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью газета El Debate заявил, что Будапешт не планирует выходить из состава Европейского союза: «Мы являемся членом Евросоюза и останемся таковым». При этом венгерские власти будут принимать участия в обсуждениях на тему того, какой Европа должна быть в будущем.

По словам венгерского министра, в Брюсселе прибегают к двойным стандартам и лицемерию, поскольку не могут смириться с существованием в Венгрии «консервативного патриотического правительства». Он напомнил, что европейское сообщество вводит финансовые санкции против венгерских властей и оказывает политическое давление. Сийярто раскритиковал и стратегию Европейского союза в отношении Украины, назвав её «ужасной и трагической», ведь она не принесла Киеву желаемых результатов, а отношения между Европой и Россией были испорчены.

Петер Сийярто также добавил, что в Будапеште намерены положить конец нелегальной миграции, которая представляет огромную угрозу безопасности Венгрии. Он подчеркнул, что венгерские власти не приемлют какое-либо давление в этом плане.