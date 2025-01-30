Во время первого президентского срока Дональда Трампа некоторые средства массовой информации писали о том, что американский президент мечтал увековечить своё лицо на горе-мемориале Рашмор в штате Южная Дакота, где высечены портреты известнейших американских лидеров - Авраама Линкольна, Томаса Джефферсона, Джорджа Вашингтона и Теодора Рузвельта. Сам Трамп опровергал информацию, хотя всё же признал, что идея показалась ему хорошей.

Конгрессмен-республиканец Анна Паулина Луна из Палаты представителей Соединённых Штатов Америки сообщила, что внесла в Конгресс законопроект, в котором предлагает возвести скульптуру Дональда Трампа на горе Рашмор, где увековечены четыре американских президента.

По мнению конгрессмена, выдающиеся достижения Трампа на благо Соединённых Штатов Америки, а также успех, которого он будет добиваться впредь, заслуживают высочайшего признания на знаковом национальном памятнике.

В своём законопроекте Анна Паулина Луна возлагает подготовку возведения идола Дональда Трампа на горе Рашмор ещё не назначенному министру внутренних дел Соединённых Штатов Америки Дугу Бёргаму. Однако пока непонятно, поддержат ли в Конгрессе инициативу сторонницы Трампа.