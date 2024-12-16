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Nacvark
Politico пишет о наблюдении авиации НАТО за кораблями России в Балтийском море
Авиация стран-участников альянса собирает разведывательные данные в регионе и оценивает обстановку.

Издание Politico рассказало о недавнем патрулировании противолодочного самолёта Atlantique 2 Военно-морских сил Франции, который обнаружил неопознанное судно в Балтийском море. Впоследствии французский самолёт продолжил наблюдение и выяснил, что это был российский фрегат класса «Неустрашимый», возвращавшийся из Средиземного моря.

Источник лице в лице одного из операторов экипажа объясняет, что цель их патрульной миссией является разведка и сбор данных о том, что происходит в акватории Балтийского моря. Помимо этого само присутствие авиации североатлантического альянса «успокаивает» соседние страны - добавил он.

Член экипажа французского самолёта подчеркнул, что Балтийское море больше не «российский заповедник», а акватория североатлантического альянса. Связано это с вхождением в состав НАТО таких стран, как Финляндия и Швеция, чьи берега омывает акватория.

Научный сотрудник Института Notre Europe Сирилл Брет считает, что данный район стал критической зоной прямого контакта в воздухе, на море и под водой экипажей НАТО и России. Активное патрулирование военным блоком данной акватории началось сразу после начала военной фазы российско-украинского конфликта. При этом стратегическую значимость Балтийское море представляет как для России, для которой это во-первых важный торговый маршрут, а во-вторых путь к Калининграду, так и для НАТО, учитывая членство прибрежных стран в военном блоке.

#россия #нато #балтийское море
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