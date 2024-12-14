Об этом сообщает издание The Globe and Mail, ссылаясь на высокопоставленных чиновников в канадском правительстве.

Известно, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп планирует ввести 25-процентные пошлины на импорт канадских товаров в Соединённые Штаты Америки. Такое решение может серьёзно ударить по канадской экономике, поэтому премьер-министр страны Джастин Трюдо ранее уже анонсировал готовность Оттавы предпринять ответные меры, если новая американская администрация всё же введёт пошлины на импорт.

Издание The Globe and Mail, ссылаясь на высокопоставленных чиновников в канадское правительстве, пишет, что в Оттаве обсуждают возможность введения пошлин на поставки Соединённым Штатам Америки нефти и урана. При этом отмечается, вся стратегия по ответным мерам в отношении Вашингтона ещё находится на этапе обсуждений.

Источник издания объясняет, что введение пошлин на стратегический экспорт является лишь одним из основных вариантов. Тем не менее, ряд других чиновников называют такие меры саморазрушительными. Премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит считает, что пошлины станут точкой перелома для её региона, создав кризис национального единства и в отношениях с Соединёнными Штатами Америки. Премьер-министр уже другой провинции Скотт Мо, откуда экспортируется уран и нефть, подчёркивает, что пошлины серьёзно скажутся на экономике его региона.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего также призывает правительство избегать «торговой войны» с Соединёнными Штатами Америки, ведь она заранее проигрышная для Канады. Он предлагает выполнить условия Трампа, чтобы избежать пошлин, а не усугублять отношения с соседним государством, которое запросто и без потерь сможет вычеркнуть канадцев из списка своих торговых партнёров.