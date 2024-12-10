Каким именно образом канадское правительство это сделает - непонятно.

Известно, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп планирует ввести 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, связывая своё решение с негативным влиянием этих стран на Соединённые Штаты Америки - незаконной миграцией и контрабандой запрещённых веществ. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пытался убедить Трампа в том, что этого делать не следует, но тот в шутку предложил сделать канадское государство 51-м штатом, о чём американский политик позже сам написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Глава канадского правительства, не сдаваясь под давлением Дональда Трампа, во время выступления на мероприятии в городе Галифакс пообещал ответить Соединённым Штатам Америки, если они введут несправедливые тарифы. Он отметил, что сейчас власти ищут правильные способы реагирования.

Трюдо напомнил, что во время своего первого президентского срока Дональд Трамп уже вводил крупные тарифы на импорт стали и алюминия из Канады, но впоследствии ответ Оттавы заставил его пересмотреть своё решение.

Каким может быть в этот раз ответ Канады на такой шаг со стороны новой американской администрации - Джастин Трюдо не уточнил. Впрочем, как уже говорил Дональд Трамп, для отмены пошлин достаточно лишь решить проблему с незаконной миграцией из Канады в Соединённые Штаты Америки, а также побороть трафик запрещённых веществ через канадскую границу.