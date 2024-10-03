По данным издания, его уведомили лишь после фактического начала операции.

Позавчера Иран провёл массированный обстрел Израиля, назвав этой реакцией сразу на три действия Тель-Авива - ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хании, главы ливанской шиитской организации «Хезболла» и генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ливане Аббаса Нилфорушана.

Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что президент страны Масуд Пезешкиан был не в курсе запланированного обстрела израильских территорий. Акцентируется внимание на том, что за организацию данной операции были ответственны не Военно-воздушные силы Ирана, а КСИР (подчиняется аятолле Али Хаменеи)

Как отмечает издание, иранского президента уведомили об обстреле лишь после начала операции. Всё это может говорить либо об определённых разногласиях в иранском руководстве, либо мерах безопасности, чтобы избежать преждевременной утечки информации.

Стоит напомнить, что Масуд Пезешкиан согласился с призывом Соединённых Штатов Америки отложить «удар возмездия» на ликвидацию Исмаила Хании, чтобы добиться мирного урегулирования палестино-израильского конфликта при посредничестве американских, египетских и катарских дипломатов. Позже иранский президент признал, что Вашингтон не исполнил своих обязательств и в очередной раз доказал свою «лживую натуру».