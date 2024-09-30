Известно, что американские власти рекомендовали Тегерану воздержаться от ответного удара по израильским территориям, чтобы не мешать заключению мирной сделки в секторе Газа.

После ликвидации Израилем главы ХАМАС Исмаила Хании в Иране пообещали ответить Тель-Авиву, однако в конечном итоге ответный удар был отложен. Как стало известно позже, в Соединённых Штатах Америки рекомендовали Тегерану отказаться от мести ради мира, обещая, что таким образом удастся избежать дальнейшей эскалации в регионе и прекратить огонь в секторе Газа. Впрочем, американские власти действительно начали активно проводить способствовать переговорам между Израилем и ХАМАС, чтобы положить конец конфликту, но в конечном итоге стороны все равно не смогли найти компромисс.

За день до ликвидации ХАМАС избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан согласился с аргументами Вашингтона и не осуществил ответ Израилю в надежде на мир в секторе Газа. Однако вчера он признал, что Соединённые Штаты Америки и страны Европейского союза солгали, когда давали ему надежду на прекращение огня в анклаве, если Тегеран воздержится от мести.

Иранский президент, до этого выступавшей за нормализацию отношений с Западом, обвинил западные страны, назвав их «оплотом лжи», который не один раз доказывал «свою лживую сущность обещаниями и реальными поступками».

Можно добавить, что, как сообщали на тот момент иностранные издания, Соединённые Штаты Америки действительно призывали Тегеран воздержаться от ударов по Израилю, чтобы склонить израильскую сторону к диалогу, а не к нескончаемым актам мести. Тем не менее, во время переговоров, ХАМАС не приняли требование Тель-Авива, который хотел сохранить присутствие своих войск, тем самым гарантировав, что палестинское движение вновь не возьмёт оружие в руки. В итоге сторонам удалось согласовать лишь 15 из 18 пунктов мирного договора и обстрелы продолжились.