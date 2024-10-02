Об этом писало издание Reuters, ссылаясь на высокопоставленного иранского чиновника.

Известно, что американские силы принимали участие в отражение вчерашнего ночного массированного обстрела израильских территорий баллистическими ракетами Ирана. Пока непонятно, какой ущерб был нанесён инфраструктуре Израиля, но пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер признал, что масштабы атаки в два раза больше апрельского «удара возмездия».

Издание Reuters, ссылаясь на высокопоставленного иранского чиновника, пишет, что Тегеран через дипломатические каналы предупредил Вашингтон о подготовке к проведению ракетного обстрела Израиля незадолго до начала атаки. Примечательно, что к концу прошлой недели иранские власти анонсировали новые ответные удары по Израилю, а иранский президент Масуд Пезешкиан выразил свои разочарования в Западе, который обещал установить мир в секторе Газа взамен на отказ от ответных ударов.

Тем не менее, в Государственном департаменте Соединённых Штатов Америки опровергли информацию. Постоянное представительство Ирана в Организации Объединённых Наций также опровергло информацию, подчеркнув, что направили предупреждение о ракетной атаке по Израилю лишь после начала обстрела.