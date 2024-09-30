Речь об Аббасе Нилфорушане, осуществляющего функции советника в «Хезболле», ликвидированного 27 сентября вместе с лидером ливанской организации.

После того, как 27 сентября был нанесён удар по бункерному штабу ливанской шиитской организации «Хезболла», была установлена смерть главы группировки Хасана Насраллы, других важных её функционеров и генерал-майора Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Аббаса Нилфорушана, который являлся координатором иранских сил в Ливане и осуществлял функции советника.

Вчера КСИР официально подтвердили гибель Нилфорушана, сообщив, что он присоединился к своим товарищам-мученикам, погибшим от рук «сионистского режима»

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи пообещал, что Израиль не останется безнаказанным после ликвидации иранского генерала. По его словам, в Тегеране также задействуют все свои политические, дипломатические и юридические возможности, чтобы наказать преступников (имеется в виду Израиль - ред.) и его сторонников. Иранский министр назвал Соединённые Штаты Америки соучастником данного преступления.

Примечательно, что после своего первого провального «удара возмездия» по израильским территориям, Иран не предпринимал новых массовых попыток атаковать объекты Израиля. Вполне вероятно, что в Тегеране поняли бессмысленность массированных обстрелов, которые отражаются силами Соединённых Штатов Америки и Великобритании.