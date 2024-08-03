В 2023 году в России было заведено уголовное дело против мужчины, пытавшегося продать потерпевшему место в Государственной думе (статус депутата) за пять миллионов рублей. Однако мошенник исполнять свои обязательства не был намерен, поскольку не имел такой возможности, в связи с чем против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Октябрьский районный суд города Владимир заочно арестовал обвиняемого, через время его объявили в международный розыск.

Интерпол смог обнаружить россиянина в Сербии, где тот скрывался от правосудия. Сербские правоохранительные органы задержали его ещё в декабре этого года, а сейчас, по данным министерства внутренних дел России, были заключены договорённости о его экстрадиции на родину.

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний должны доставить преступника из Белграда в Москву, откуда его уже передадут в управление министерства внутренних дел Владимирской области дальнейших следственных действий.

Теперь мошеннику, который пытался заработать на продаже статуса депутата, грозит лишение свободы на срок до десяти лет по обвинению в части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России.