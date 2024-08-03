Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, неоднократно негативно высказывающийся в адрес действующего американского президента и своего политического оппонента Джо Байдена, в интервью Fox News прокомментировал его выход из предвыборной гонки.

По словам американского политика, Байден был снят с выборов в результате организованного внутри Демократической партии переворота. Он считает, что партия «выкинула» своего ключевого кандидата, предложив уйти ему самостоятельно, если он не хочет политических последствий. При этом Трамп подчеркнул, что Джо Байден проводил свою президентскую кампанию на протяжение года, а его кандидатура на предварительных выборах собрала 14 миллионов голосов, поэтому сняться по собственному желанию политик не мог.

Что насчёт кандидатуры вице-президента Камалы Харрис, республиканец считает её ещё более провальной, чем был Джо Байден. Он отметил, что потенциальный кандидат от Демократической партии некомпетентная и не далеко ушла умом от Байдена, а средства массовой информации пытаются из неё сделать Маргарет Тэтчер.

На текущий момент Камала Харрис обладает поддержкой основных влиятельных лиц Демократической партии, включая экс-президента Барака Обаму, крупных доноров партии, окружения экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и семьи Клинтонов. Джо Байден также поддержал кандидатуру своего вице-президента.