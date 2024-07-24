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Nacvark
Северный Кипр может войти в состав Турции на правах автономной республики
Республика (официально - Турецкая Республика Северного Кипра) образована в 1974 году, когда турецкая армия вторглась на остров Кипр, чтобы противостоять его присоединению к Греции.

В 1974 году возникла угроза присоединения острова Кипр к Греции, на фоне чего турецкая армия объявила о проведении военной операции «Аттила», введя войска с целью противостоять интеграции островного государства в состав греческого государства, с которым Анкара имела исторические разногласия. Как итог, турецкие военные заняли около 36% территорий и объявили о создании Турецкой Республики Северного Кипра, признаваемой только ими и зависящей от турецких властей во всех аспектах.

Недавно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил Северный Кипр, сообщив о готовности Анкары к переговорам по вопросу Кипра.

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Министр транспорта и развития Турецкой Республики Северного Кипра Эрхан Арыклы допустил, что его непризнанное государство может войти в состав Турции на правах автономной республики. Чиновник также выразил обеспокоенность тем, что Соединённые Штаты Америки и Европейский союз не заинтересованы в существовании его государства как независимого, отдавая предпочтение единому Кипру, а уход турецких военных лишь приблизит это.

Фактически присоединение Северного Кипра к Турции ничего для местных жителей не изменит, ведь они и так используют турецкую лиру, как основную валюту, а присутствие турецких сил в регионе обеспечивает существование государства. Другой вопрос в том, как на такую ситуацию отреагируют в НАТО и Брюсселе, ведь никто в мире не признаёт государственность Турецкой Республики Северного Кипра.

Стоит также отметить, что проживающие в Северном Кипре турки-киприоты выступают за воссоединение с Кипром на правах федерации, но киприоты против такого решения, ведь оно приведёт к росту влияния Турции в регионе.

#турция #кипр #северный кипр
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