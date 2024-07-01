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Nacvark
Владимир Зеленский сообщил о неэффективности Patriot против российских авиабомб
Зеленский объяснил, что ими невозможно сбивать российские авиационные бомбы по ряду объективных причин.


Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot не имеют возможности эффективно противостоять российским авиационным бомбам. Он сразу подчеркнул, что авиационные бомбы являются одной из самых насущных проблем украинской армии.

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По его словам, сейчас у украинской армии нет достаточного количества противоракет для того, чтобы противостоять авиационным бомбам. Однако он признал, что наращивание поставок тут не поможет, поскольку необходимого количества боеприпасов никогда не будет из-за их дороговизны: одна противоракета стоит более трёх миллионов долларов, а их нужно более тысячи в месяц.

Более того, Зеленский признал, что у Вооружённых сил Украины не будет даже сотни ракет в месяц, ведь их попросту не выпускают столько в мире.

По этой причине Владимир Зеленский считает необходимым найти решение по применению дальнобойных ракет ATACMS по российским аэродромам, где находится авиация, с которой как раз таки сбрасывают авиационные бомбы. Издание Forbes уже поднимало возникшую проблему из-за запрета Вашингтона на удары американскими ракетами по российским аэродромам.

Ранее была новость о том, что Армия Соединённых Штатов Америки сообщила о заключении контракта с американской оборонной компанией Lockheed Martin на производство 870 противоракет PAC-3 MSE. Общая стоимость контракта составила 4,5 миллиарда долларов.

#украина #зеленский #patriot
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