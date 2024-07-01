Армия страны заключила контракт с компанией Lockheed Martin на производство 870 противоракет.

Пресс-служба Сухопутных войск Армии Соединённых Штатов Америки объявила о заключении контракта с американской оборонной компанией Lockheed Martin на производство 870 противоракет PAC-3 MSE для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Общая стоимость государственного заказа составит 4,5 миллиарда долларов, исходя из чего становится понятно, что цена одной противоракеты составляет около пяти миллионов долларов. Сроки выполнения контракта не обозначены.

Помощник министра американской армии по вопросам закупок и материально-технического обеспечения Дуглас Буш утверждает, что данный контракт позволит нарастить производственные мощности по выпуску важнейшей системы оружия - Patriot. Он подчёркивает необходимость противоракет для Армии Соединённых Штатов Америки, Вооружённых сил Украины и потребностей союзников по всему миру. Очевидно, что часть боеприпасов будет отправлена украинской армии в рамках следующих пакетов военной помощи.

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Помимо этого чиновник отметил, что PAC-3 MSE позволяют перехватывать тактические баллистические и крылатые ракеты, гиперзвуковые ракеты и авиационной технику противника.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot против российских авиационных бомб, поскольку сбивать ими российские боеприпасы попросту невыгодно, а тем более у Украины нет достаточного количества противоракет.