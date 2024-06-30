Авиация хоть и находится в зоне досягаемости американских ракет, но российское командование не спешит её выводить, учитывая запрет Вашингтона на удары.





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Издание Forbes пишет о том, что российские самолёты, базирующееся на российских аэродромах в менее чем в 200 километрах от российско-украинской границы, свободно наносят удары по украинским территориям, а российское военное командование не спешит их выводить из радиуса досягаемости американских ракет ATACMS, поскольку Соединённые Штаты Америки запретили бить по этой цели.

В пример приводится расположенная в Воронеже авиабаза «Балтимор», с которой ежедневно взлетают российские бомбардировщики Су-34, сбрасывающие авиационные бомбы вдоль линии боевого соприкосновения. Источники издания отмечают, что весь авиапарк по сути может быть в любой момент уничтожен американскими ракетами, если Вашингтон даст соответствующее разрешение.

Однако американские власти призывают Киев ограничиться сбитием российской авиационной техники в воздухе. Однако и тут есть нюанс: взлетающие с аэродромов самолёты не подлетают близко к линии боевого соприкосновения, сбрасывая планирующие бомбы, и тем самым находятся вне зоны досягаемости украинской противовоздушной обороны.

Вооружённые силы Украины вполне могло бы рискнуть, передислоцировав свои системы ПВО ближе к границе, чтобы наносить удары по авиации в воздухе, но у украинской армии слишком мало дальнобойных средств противовоздушной обороны и риск выглядит неоправданным. В пример, Forbes приводят как раз таки одну из ситуаций, когда украинское военное командование решило рискнуть и передислоцировало две пусковые установки ближе к границе для «охоты» на российскую авиацию. Как итог - техника была замечена российскими беспилотниками и уничтожена.

Сложившаяся ситуация оставляет Киев в безысходном положении, ведь расположенная поблизости авиация не может быть уничтожена ни американскими ракетами (из-за запрета), ни беспилотными летательными аппаратами (противовоздушная оборона на аэродромах достаточно сильна, чтобы отразить такую атаку), ни американскими истребителями F-16, которые даже когда прибудут на украинские территории, не будут подвергнуты таким рискам. Действовать вопреки запрету Вашингтона украинские власти также не желают, опасаясь лишиться будущих поставок ATACMS.