Миллиардер может рассредоточить своё внимание на другие проекты, более приоритетные лично для него.

Председатель Совета директоров Tesla Робин Денхолм обратился к акционерам с просьбой одобрить пакет по финансированию выплат для основателя компании Илона Маска на 56 миллиардов долларов, о чём пишет издание The Verge. Отмечается, что этот вопрос поднят уже во второй раз и есть реальный риск ухода основателя компании.

Управляющий считает, что их компания неординарная, как и сам Маск, удержать которого можно точно такими же неординарными методами по признанию его уникального видения и способностей. Он подчёркивает, что у миллиардера есть выборы между Tesla и другими проектами, например SpaceX или Neuralink, которым он может отдать куда больше своего внимания. Стоит напомнить, что ранее была информация о постепенной потере заинтересованности Илона Маска к своей компании, которой, он предпочитает более инновационные проекты.

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Денхолм настаивает на том, что выплата такой суммы нужна Маску не для личной роскоши, ведь он и так один из самых богатейших людей мира. По его мнению, основателю Tesla нужно признание со стороны акционеров компании.

В итоге, Совету директоров предстоит принять решение, удовлетворить требование Маска по выделению ему колоссальной суммы в 56 миллиардов долларов, или потерять из управления человека, который по сути сделал компанию одной из самых успешных и инновационных. Робин Денхолм указывает на то, что уход основателя Tesla может негативно сказаться на акциях компании.