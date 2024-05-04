Некоторые европейские страны считают Москву другом вопреки общепринятой позиции блока.





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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, являющийся сторонником оказания военной помощи Украине и укрепления европейской безопасности за счёт собственных сил, а не «американского зонтика», на своей лекции в Великобритании заявил, что в Европе отсутствует единство по политике в отношении России.

По словам главы европейской дипломатии, некоторые члены Европейского союза не разделяют позицию блока по российской экзистенциальной угрозе и считают Россию хорошим другом. Он подчеркнул, что таких стран хоть и не много, но они есть.

Боррель подчёркивает, что необходимость принятия всех решений на уровне Европейского союза исключительно в формате единогласного голосования создаёт дополнительные трудности, поскольку всегда есть риск, что одна страна проголосует против и воспользуется правом вето.

Примечательно, что сам Жозеп Боррель в январе говорил о бессмысленности оценок некоторыми европейскими высокопоставленными политиками угрозы нападения России, ведь нелепо говорить что произойдёт через пять - восемь лет, когда сейчас уже достаточно работы.