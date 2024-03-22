Пока в Конгрессе не могут согласовать дополнительное финансирование Украины, украинские военные вынуждены отступать со своих позиций из-за нехватки оружия.

Уже как полгода в Конгрессе не могут согласовать предоставление Украине дополнительного финансирования от Соединённых Штатов Америки, предполагающего военную помощь стране. Таким образом украинская армия вынуждена отступать с ряда позиций попросту из-за нехватки оружия и боеприпасов. В Белом доме уже предупреждали, что на фоне этого украинские военные будут вынуждены отходить на вторую или даже третью линию обороны.

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх в рамках своего брифинга заявила, что Украина вынуждена принимать стратегические решения об отводе войск в определённых районах, чтобы укрепить линии обороны. Она объясняет, что это напрямую связано с невозможностью американских властей предоставить украинской армии требуемое для обороны вооружение.

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За последнюю неделю Вооружённые силы Украины отошли с населённых пунктов Орловка и Тоненькое на Авдеевском направлении. Они перешли под контроль российской армии.

Ранее издание The Hill писало, что в Палате представителей откладывается обсуждение вопроса оказания военной помощи Украине из-за двухнедельных пасхальных каникул у конгрессменов. В лучшем случае вопрос будет поднят только 9 апреля.