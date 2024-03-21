Конгрессмены уйдут на пасхальные каникулы, продолжив свои празднования, так и не рассмотрев вопрос оказания военной помощи Киеву.

Вопрос оказания военной помощи Украине от Соединённых Штатов Америки тянется ещё с октября 2023 года. В декабре появилась кое-какая конкретика касаемо этой темы, но в конце концов Конгресс ушёл на каникулы, начав рождественские празднования. После этого Сенат смог утвердить инициативу Белого дома по оказанию военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, но его так и не поставили на голосование в Палате представителей.

Впрочем, пока что шансы у текущего законопроекта пройти нижнюю палату крайне малы. Вероятнее всего, Конгрессу придётся прибегнуть к разработке новой законодательной инициативы.

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Издание The Hill пишет, что обсуждение военной помощи Киеву отложится ещё на три недели. Несмотря на призывы сторонников поддержки Украины выдвинуть законопроект на голосование до конца недели, чтобы обсудить его до выхода на пасхальные каникулы, такого решения принято не было.

Спикеры нижней палаты Майк Джонсон не планирует рассматривать помощь Украине, пока не будет окончательно принят общий правительственный бюджет. Обсуждение вопросов национальной безопасности, включая военную помощь иностранным государствам, он откладывает как минимум до 9 апреля, когда Палата представителей вернётся с двухнедельных каникул.

В Белом доме и Центральном разведывательном управлении Соединённых Штатов Америки убеждены, что без американской военной помощи Украина обречена на территориальные потери и прорывом на Авдеевском направлении всё не ограничится.