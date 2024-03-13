Всё это, по его мнению, произойдёт в течение года.

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Джозеф Бёрнс заявил, что без выделения дополнительных финансовых средств на оказание Соединёнными Штатами Америки дальнейшей военной помощи Украине, украинские власти будут вынуждены пойти на переговоры с Россией и согласиться на российские условия.

По словам Бёрнса, Путин заинтересован в переговорах, где сможет диктовать свои условия. И, по его мнению, без военной помощи именно это ждёт Украину в течение года от настоящего момента - заявил он на слушании комитета по разведке Палаты представителей Конгресса.

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Среди последствий прекращения американской военной помощи глава внешней разведки Соединённых Штатов Америки указывает на ещё большее отступление Вооружённых сил Украины, выражаемое потерями населённых пунктов текущем году. Он указывает и на то, как скажется поражение украинской армии на американских интересах в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее в Белом доме объявили о первом в 2024 году пакете военной помощи для Украины, общая стоимость которого составляет 300 миллионов долларов. Деньги были взяты в результате использования сбережений от прошлых контракта на поставку оружия украинской армии, но, как отмечает советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, отправленных боеприпасов хватит всего на несколько недель, поэтому без ассигнования дополнительных средств Конгрессом не обойтись.