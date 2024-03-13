Однако его не хватит надолго, как уточняет советник американского президента Джейк Салливан.

С октября в Конгрессе Соединённых Штатов Америки пытаются согласовать военную помощь Украине и усилия Белого дома позволили одобрить соответствующий законопроект в Сенате, но сложнее ситуация в Палате представителей, где находятся менее лояльные к украинским властям американские политики.

Недавно ряд иностранных изданий писали, что в Администрации Джо Байдена готовится объявить о первом в 2024 году пакет военной помощи Украине, общая стоимость которого будет составлять от 200 до 400 миллионов долларов.

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Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил информацию, анонсировав поставку американского вооружения украинской армии на 300 миллионов долларов. Речь идёт в основном о помощи чрезвычайного характера, предполагающей поставку боеприпасов: артиллерийских снарядов, ракет GMRLS (для M142 HIMARS), противотанковых средств, противоракет, а также переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

Американский чиновник сразу подчеркнул, что данного пакета военной помощи не хватит надолго и поставляемого хватит меньше чем на месяц, может даже на несколько недель.

Сообщается, что деньги на оказание военной помощи Украине были получены в результате использования сбережений от прошлого контракта на поставку оружия украинской армии. В Reuters же писали об использовании возвращённых кредитов за недавние закупки.

В любом случае, пока не идёт речь о согласовании военной помощи Украине на долгосрочный период, а поставляемого оружия хватит только на короткий промежуток времени и исключительно для усиления оборонительных возможностей украинской армии.