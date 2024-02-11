Пока что страна ещё в состоянии сама покрывать свои расходы, но всё ещё нужна помощь от США.

Глава правящей партии Украины «Слуга народа», тесно связанной с украинским президентом Владимром Зеленским, Давид Арахамия озвучил оптимистичный прогноз, по которому украинское государство будет чувствовать себя в безопасности без иностранной помощи ещё два месяца.

По словам украинского чиновника, ситуация с внешним финансированием действительно достаточно сложная, поэтому власти будут искать ресурсы для новой мобилизации за счёт внутренних источников. Однако он уверен, что совсем без денег украинское правительство не останется, так как в Европейском союзе смогли согласовать 50 миллиардов евро финансирования на следующие четыре года.

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В то же время пока в Соединённых Штатах Америки решают судьбу дальнейшей военной помощи для Украины, у украинского государства есть ещё ресурсы на несколько месяцев боевых действий .

Что касается финансового вопроса мобилизации, то тут Давид Арахамия считает возможным полагаться на Запад. Он подчеркнул, что во время подготовки к контрнаступлению у украинской армии было более 200 тысяч обученных солдат и некоторые из них проходили обучение в Италии, Франции, Испании, Румынии и других союзных странах. Таким образом западные страны взяли все финансовые обязательства по обучению украинских военных на себя.