Прогноз на выздоровление отличный.

В конце декабря Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин был госпитализирован, о чём стало известно спустя пять дней. Американские власти, включая президента Джо Байдена и Конгресс, тоже узнали об этом не сразу. Официальная причина госпитализации министра скрывалась до сегодняшнего момента. На текущий момент Остин продолжает исполнять свои обязанности из больницы.

Пентагон обнародовал заявления медиков, в которых рассказывается о состоянии здоровья американского министра. Как оказалось, у шефа Пентагона ещё в начале 2023 года обнаружили рак простаты и к концу года - 22 декабря, ему была проведена операция, называемая простатэктомия (удаление простаты), считающаяся минимально инвазивным хирургическим вмешательством при лечении рака предстательной железы.

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Во время операции Остин находился под общим наркозом и без осложнений смог восстановится, на следующий день отправившись домой. Однако позже ему пришлось перенести ещё одну операцию из-за осложнения, а именно образовавшейся инфекции. Сейчас американский министр идёт на поправку, прогноз на выздоровление отличный.

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Стоит отметить, что рак предстательной железы является самым частым проявлением злокачественной опухоли у мужчин и большая часть мужского населения не доживает до того возраста, когда болезнь развивается до представляющих угрозу жизни размеров.