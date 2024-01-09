Планов по его увольнению у властей нет.

Вчера была новость о том, что Пентагон держал в тайне от американского президента Джо Байдена и Конгресса информацию о госпитализации министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Остина, занимающего второе место в командовании вооружёнными силами. Американский министр признался, что общественность можно было бы информировать лучше. В связи с этим в иностранных средствах массовой информации допустили увольнение шефа Пентагона, ведь даже глава государства не был в курсе о состоянии своего подчинённого.

Однако после слов Координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби стало понятно, что такой исход американские власти не рассматривают. По словам чиновника, Ллойд Остин продолжает исполнять обязанности в полной мере также, как было и раньше, но с одним нюансом: теперь он это делает в больнице.

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Никаких планов по отстранению главы Пентагона в Белом доме не имеют - добавил Кирби.

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Точная причина госпитализации американского министра остаётся неизвестной, но в Пентагоне обозначили, что это связано с последствиями медицинского вмешательства. По данным американского оборонного ведомства, чиновник идёт на поправку, но когда его выпишут из госпиталя - не сообщается.