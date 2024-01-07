Американские официальные лица утверждают, что министр идёт на поправку.

Недавно в Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки сообщили, что 70-летний Шеф Пентагона Ллойд Остин с 1 января находится в больнице из-за осложнений после медицинского вмешательства. Четыре дня он находился в отделении интенсивной терапии и его обязанности исполняла заместитель Кэтлин Хикс, но сейчас американский министр вернулся к своей работе.

Однако он продолжает проходить лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, известном тем, что в его стенах лечились многие американские президенты. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер утверждает, что Остин идёт на поправку. В то же время издание The Wall Street Journal пишет, что министра перевели в отделении реанимации, хотя он по-прежнему исполняет свои обязанности.

реклама

Учитывая запоздалость информации и отсутствие подробностей, можно сделать вывод, что о здоровье Ллойда Остина, занимающего второе место в вертикали командования американской армией, говорить лишнего не хотят. Журналисты осуждают такую секретность, учитывая медийность американского министра и особенно на фоне российско-украинского и палестино-израильского конфликта.