Об этом пишет издание Politico.

Недавно была новость о том, что министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин постепенно возвращается к исполнению должностных обязанностей, хотя по-прежнему находится на лечении в больнице. Информацию о госпитализации американского министра держали втайне от общественности четыре дня.

Однако, как пишет издание Politico, в Белом доме и Конгрессе тоже были не в курсе происходящего. Так, например, американский президент узнал о госпитализации Остина только 4 января (спустя 3 дня после госпитализации) и от своего советника на вопросам национальной безопасности Джейка Салливана. Журналисты издания полагают, что если бы советник Байдена не был в курсе ситуации, то и сам американский президент узнал бы о болезни шефа Пентагона только в последний момент.

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Конгресс также не был в курсе ситуации и узнал о госпитализации Остина за 15 минут до официальной информации от Пентагона для общественности.

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Ллойд Остин сообщил, что идёт на поправку и раскаялся за плохую информированность общественности, взяв ответственность на этот счёт на себя. Он пообещал, что впредь будет работать лучше и вскоре уже рассчитывает вернутся в Пентагон.