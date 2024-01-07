Соответствующий запрет в стране установлен на законодательном уровне.

В декабре 2023 года Министр обороны Украины Рустем Умеров поднял вопрос о намерениях украинских властей мобилизовать украинцев, уехавших в другие страны и уточнил, что на этот счёт уже идут обсуждения. Тогда в министерстве внутренних дел Эстонии объяснили, что эстонские власти в целом не хотели бы выдавать уехавших граждан, но если такая просьба поступит от украинских властей, то отказать они им не смогут.

Министр юстиции и защиты прав потребителей Германии Марко Бушман в интервью газете Welt am Sonntag сообщил, что их власти не будут выдавать Киеву мужчин, уехавших на немецкие территории из-за угрозы возможной мобилизации. Он добавил, что понимает желание украинского правительства вернуть военнообязанных украинцев для их призыва в армию, но осуществить это не выйдет.

реклама

По словам немецкого чиновника, правовая ситуация в Германии не допускает экстрадиции выехавших украинцев в Украину, чтобы привлечь их к службе в армии.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее издание Bild писало, что террористические организации пользуются боевыми действиями на украинских территориях, отправляя террористов в Германию под видом украинских беженцев, к которым пограничные службы относятся снисходительно, когда слышат их истории о пытках и преследованиях.