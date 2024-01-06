Граждане Таджикистана с фальшивыми документами рассказывают истории о пытках и преследованиях, что помогает им без особых проверок попасть в Германию.

Немецкое издание Bild пишет, что террористы из «Исламского государства» (ИГИЛ)* всё чаще проникают на территорию Германии, прикрываясь беженством из Украины. В основном это касается граждан Таджикистана.

По информации издания, террористы используют фальшивые документы и рассказывают о том, как их преследуют и пытают, поэтому немецкие пограничники без особых проблем пропускают таджиков на немецкие территории. Какой именно «маршрут» используют они - не уточняется.

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Таким образом ИГИЛ, пользуясь боевыми действиями на украинских территориях, открывают плацдарм для планирования своих террористических актов как в Германии, так и в других европейских государствах.

В декабре, ближе к католическому Рождеству, органы безопасности Австрии, Германии и Испании сообщали о подготовке террористических актов в канун зимних праздников исламистскими организациями. Был риск нападения на церкви в Кёльне, Вене и Мадриде во время церковных служб в честь праздников, а в Германии задержали четырёх сторонников ИГИЛ, подозреваемых в планировании атаки на Кёльнский собор.

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*«Исламское государство» (сокр. ИГИЛ) - запрещённая на территории России террористическая организация.

