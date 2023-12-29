Страна не хочет повернуться спиной к украинским властям, если тем нужны будут мужчины для мобилизации.

Недавно была новость о том, что в Министерстве внутренних дел Эстонии сообщили о готовности выдать Украине мужчин мобилизационного возраста, которые уехали в эстонское государство после начала боевых действий. При этом выдавать украинцев с эстонским гражданством или тех, кто пребывает в стране до 24 февраля 2022 года, они не планируют.

Сейчас же Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметсе объяснил, в чём заключается сложность вопроса в выдаче проживающих в стране граждан Украины. Эстонский министр чисто по-человечески, как и эстонское государство, не имеет желания гнать на поле боя живущих здесь украинских мужчин мобилизационного возраста. В то же время если Украина захочет вернуть своих граждан через мобилизацию, то Эстония будет вынуждена поделиться информацией о них.

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В случае, если до такого всё же дойдёт, отказывать в содействии украинским властям Эстония не хочет, ведь в текущих условиях это буквально означает повернуться спиной к Украине, которой сейчас необходима помощь.

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Лаури Ляэнеметсе также отметил, что на текущий момент по международному праву у эстонских властей нет возможности выдавать украинских мужчин, ведь для этого необходимо заключить отдельное двустороннее соглашение между Украиной и Эстонией. Он подчеркнул и то, что эстонские власти не имеют желания прогонять беженцев и работать над вопросом их отправки в армию, но окончательное решение по тому, кого призывать на службу, принимают в Киеве.