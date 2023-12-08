В Конгрессе до сих пор не могут согласовать военную помощь Украине.

Вскоре Конгресс Соединённых Штатов Америки уйдёт на рождественские каникулы, а согласовать дальнейшую поддержку Украины у конгрессменов не получается. В Украине признают, что если вопрос оказания помощи будет отложен, это может повлечь за собой большие риски по утрате подконтрольных территорий и привести к победе России.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге высказалась по поводу ситуации, отметив, что американское правительство не может давать каких-либо гарантий по оказанию дальнейшей помощи украинцам, так как решение принимает Конгресс.

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В то же время он выразил уверенность, что в американском парламенте присутствует двухпартийная поддержка помощи Украины, но некоторые республиканцы блокируют рассмотрение законопроекта с финансированием, требуя ужесточить пограничную политику. Кирби подчеркнул, что американский президент Джо Байден готов к диалогу по поводу изменения иммиграционной политики.

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Помимо этого американский чиновник рассказал о прошедшей в Пентагоне конференции по вопросам оборонной промышленности, где украинские представители могли убедиться, что будет разработан механизм, по которому Украина будет иметь здоровую оборонно-промышленную базу и долгосрочную поддержку безопасности