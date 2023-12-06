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Nacvark
Руководитель офиса Зеленского: Без помощи США есть большой риск проиграть России
Возвращение территорий под свой контроль и вовсе исключено в таких обстоятельствах

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Вскоре Конгресс Соединённых Штатов Америки может уйти на рождественские каникулы и для Украины является важным возможность принятия пакета финансирования на предстоящий год, с чем по-прежнему имеются проблемы.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своём выступлении на мероприятии Института мира (USIP) в Вашингтоне, основанного Конгрессом для предотвращения насильственных конфликтов за рубежом, обратился к американскому парламенту с просьбой утвердить новое финансирование, иначе есть существенный риск проиграть России.

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По словам украинского чиновника, если обсуждаемая в Конгрессе военная помощь будет отложена, украинская армия останется в том же положении, что и сейчас, а возвращение под свой контроль территорий станет невозможным. Говорить об отказе от поддержки Ермак и вовсе не видит смысла, ведь тогда и так всё очевидно.

Андрей Ермак подчеркнул, что помимо военной помощи Украина сильно нуждается в поддержке бюджета.

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«Мы хотим выиграть как можно скорее, потому что прошло уже два года и два года - это большой срок», - заключил он.

#россия #украина #сша #зеленский
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