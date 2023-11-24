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Nacvark
В здании правительства, где выступал Пашинян, погас свет во время его речи
Глава армянского правительства отругал своих подчинённых за бездействие.

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Премьер-министр Армении выступал с речью в здании правительства, где в этот момент погас свет. Глава армянского правительства указал на проблемы с электричеством, которые чиновники не решают, хотя этот вопрос в республике является важным.

Таймкод: 0:34

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На трансляции заседания армянского правительства видно, как свет погас всего на несколько секунд. После этого Пашинян обратился к министру территориального управления и инфраструктуры Гнелу Саносяну, отметив, что у него сегодня был разговор с руководителями аппарата на эту тему и вопрос электроэнергии должен быть решён.

Армянский чиновник добавил, что в Армении электричество плохого качества: «... и в этом здании тоже, в рабочих кабинетах свет мигает, и нет ничего удивительного в том, что электричество отключается»

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Стоит напомнить, что Армения продолжает вооружаться техникой стандартов НАТО. Недавно страна закупила у Индии гаубицы MArG 155-мм, а до этого французские многоцелевые бронеавтомобили Bastion производства компании Acmat. Страна также налаживает партнёрские отношения с Западом, в частности Францией, для стабильных поставок оружия.

#армения #пашинян
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